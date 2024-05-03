ua en ru
Пт, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру под Кропивницким: есть раненый

Кропивницкий, Пятница 03 мая 2024 20:53
UA EN RU
Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру под Кропивницким: есть раненый Фото: россияне обстреляли Кропивницкий район (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня, 3 мая, обстреляли гражданскую инфраструктуру Кропивницкого района.

Об этом заявил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Райкович рассказал, что в результате ракетной атаки в Кропивницком районе поражены инфраструктурные объекты и частные дома.

"Серьезное ранение получил мужчина 1952-го года рождения. Он госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь", - пояснил он.

Глава Кировоградской ОГА также отметил, что сейчас все соответствующие службы работают на месте происшествия.

Атаки России на Украину 3 мая

По данным Генерального штаба ВСУ в течение последних суток по территории фронта было зафиксировано 97 боевых столкновений.

Подробнее о ситуации на фронте и потерях российских оккупантов можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, мы сообщали, что российские террористы сегодня нанесли удары по Покровскому и Бахмутскому районам Донецкой области. Известно о трех погибших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кропивницкий Война России против Украины
NEWS
Зеленский об обмене пленными "всех на всех": это можно сделать до завершения войны
Зеленский об обмене пленными "всех на всех": это можно сделать до завершения войны
DAILY
Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила