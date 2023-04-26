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Росіяни обстріляли Сумську область: є поранені

Фото: росіяни обстріляли Сумську область (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 квітня, військові РФ обстріляли одну з громад в Сумській області. В результаті атаки є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської ОВА.

"Росіяни сьогодні опівдні здійснили обстріли з міномету Юнаківської громади", - повідомили в адміністрації.

За даними ОВА, внаслідок ворожого обстрілу в громаді було поранено двох цивільних осіб.

"Людей відвезли до лікарняного закладу. Наразі їм надається кваліфікована медична допомога", - додали в адміністрації.

Нагадаємо, вночі російські окупанти обстріляли Дружківку Донецької області. Під удар потрапив місцевий відділ поліції, поранення зазнали троє поліцейських.

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Війна Росії проти УкраїниСумська область