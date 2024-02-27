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Росіяни обстріляли село у Херсонській області: загинула жінка

Фото: росіяни обстріляли село у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у вівторок вдень, 27 лютого, обстріляли село Велетенське Херсонської області. Внаслідок атаки загинула місцева жителька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Російська армія вбила літню жительку села Велетенське. Близько 16:20 окупанти обстріляли населений пункт. Одне з влучань прийшлося по житловому будинку", - повідомив Прокудін. 

Внаслідок ворожого обстрілу від отриманих поранень на місці загинула 82-річна жінка. 

Ситуація у Херсоні та області

Нагадаємо, що восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся й Херсон.

Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

Так, 25 лютого росіяни обстріляли один з населених пунктів Бериславського району Херсонської області. В результаті ворожого удару загинуло дві людини.

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Херсонська областьВійна Росії проти України