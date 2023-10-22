Росіяни обстріляли села у Донецькій області, є жертви

Російські загарбники з самого ранку неділі, 22 жовтня, обстріляли три населені пункти в Донецькій області. В результаті атак загинули двоє людей, ще троє - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Донецької обласної прокуратури в Telegram.

Так, окупаційні війська обстріляли село Калинівка Бахмутського району. Від отриманих травм, перебуваючи на території власного домоволодіння, загинув місцевий житель 58 років.

Крім того, росіяни обстріляли з міномету село Васюківка Бахмутського району. Від прямого влучання снаряду в легковий автомобіль помер 61-річний чоловік.

До того ж у селі Нетайлове Покровського району від обстрілу зазнав тілесних ушкоджень 19-річний юнак, а в місті Торецьк внаслідок ворожого обстрілу отримали контузії 59-річна жінка та чоловік 60 років.

Також вибухами пошкоджено приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Нещодавно росіяни завдали удару ракетою "Іскандер" по Костянтинівці Донецької області. Серед поранених є дитина.

До цього росіяни з артилерії обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, є поранені.

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