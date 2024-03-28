Росіяни обстріляли поліцейських під час евакуації постраждалих у Херсонській області

Так, з різного озброєння окупанти атакували Михайлівку Херсонської області

"Били з танку, потім скинули боєприпас із дрона на житловий будинок, де внаслідок вибуху під завалами загинула 61-річна жінка, її 59-річний чоловік отримав контузію та садна", - розповіли військові.

Коли поліцейські намагалися евакуювати постраждалого та забрати тіло його дружини, противник відкрив мінометний вогонь.

"У коротких перервах між обстрілами поліцейським на броньованому автомобілі вдалося вивезти потерпілого та тіло загиблої з обстрілюваного населеного пункту", - додали в Силах оборони півдня України.

