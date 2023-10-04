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Росіяни обстріляли підприємство в Донецькій області: троє працівників поранені

Донбас, Середа 04 жовтня 2023 08:48
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Росіяни обстріляли підприємство в Донецькій області: троє працівників поранені Фото: росіяни обстріляли підприємство в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Увечері вівторка, 3 жовтня, російські війська обстріляли підприємство у Донецькій області. Поранення отримали троє працівників, які як раз вийшли у нічну зміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Близько 18:50 російська армія нанесла удар по смт Вишневому Селидівської територіальної громади. В епіцентрі влучання засобів ураження опинилась територія одного з приватних підприємств", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли у відомстві, на момент ворожої атаки у приміщенні перебували робітники, які щойно заступили у нічну зміну.

"Двоє чоловіків 27 і 33 років та 37-річна жінка отримали тілесні ушкодження. З множинними пораненнями й переломами їх терміново госпіталізовано до міської лікарні", - додали в Офісі.

Наслідки обстрілу підприємства у Донецькій області (t.me/pgo_gov_ua)

В результаті обстрілу майже половина будівлі цеху зруйнована. Пошкоджено автомобілі, вантажні причепи, покрівля й ворота гаражів.

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють села та міста Донецької області, навіть ті, що розташовані у відносному тилу. Причому підприємства окупанти атакують одними з перших. Наприклад, у Краматорську та Слов'янську неодноразово фіксувалися "прильоти" по об'єктах промисловості. Наприклад, 2 жовтня, загарбники з артилерії обстріляли сільгосппідприємство на Донеччині. Внаслідок атаки постраждали люди.

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