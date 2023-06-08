Росіяни обстріляли Нікополь та район: є постраждалий

Російські військові в черговий раз обстріляли Дніпропетровську область. Цього разу під ворожу атаку потрапив Нікопольський район.

Про це розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram-канал .

За даними глави облради сьогодні, 8 червня, росіяни здійснили 5 обстрілів Нікопольського району.

Фото: окупанти обстріляли Нікополь (https://t.me/mykola_lukashuk)

Через артилерійський обстріл по Нікополю постраждав 30-річний чоловік. Його було госпіталізовано з діагнозом мінно-вибухова травма, акубаро-травма. В лікарні він отримав необхідну допомогу від медиків та пішов на амбулаторне лікування.

Також внаслідок обстрілу в місті пошкоджено:

універмаг,

адмінбудівля,

готель,

4 п’ятиповерхові житлові будинки,

2 легкових автомобілі,

1 лінія електропередачі.

"Інші обстріли відбулися по Марганецькій громаді. Рятувальники проводять обстеження території", - повідомив Лукашук.

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Війска РФ практично щоденно атакують Дніпропетровську область. Найчастіше ворожим обстрілам піддається Нікопольський район та саме місто

Для своїх ударів по Нікополю російські загарбники активно використовують важку артилерію. Так, раніше внаслідок ворожих обстрілів міста були пошкоджені приватні будинки, газопровід та лінія електропередач.

Нагадаємо, що у передмісті Дніпра ввечері 3 червня в результаті російського ракетного удару постраждало 22 людини, а згодом рятувальники дістали з-під завалів тіло дворічної дівчинки.

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