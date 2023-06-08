ua ru
Чт, 08 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли Нікополь та район: є постраждалий

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Четвер 08 червня 2023 19:59
Росіяни обстріляли Нікополь та район: є постраждалий Фото: росіяни обстріляли Нікополь (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові в черговий раз обстріляли Дніпропетровську область. Цього разу під ворожу атаку потрапив Нікопольський район.

Про це розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram-канал.

За даними глави облради сьогодні, 8 червня, росіяни здійснили 5 обстрілів Нікопольського району.

Фото: окупанти обстріляли Нікополь (https://t.me/mykola_lukashuk)

Через артилерійський обстріл по Нікополю постраждав 30-річний чоловік. Його було госпіталізовано з діагнозом мінно-вибухова травма, акубаро-травма. В лікарні він отримав необхідну допомогу від медиків та пішов на амбулаторне лікування.

Також внаслідок обстрілу в місті пошкоджено:

  • універмаг,
  • адмінбудівля,
  • готель,
  • 4 п’ятиповерхові житлові будинки,
  • 2 легкових автомобілі,
  • 1 лінія електропередачі.

"Інші обстріли відбулися по Марганецькій громаді. Рятувальники проводять обстеження території", - повідомив Лукашук.

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Війска РФ практично щоденно атакують Дніпропетровську область. Найчастіше ворожим обстрілам піддається Нікопольський район та саме місто

Росіяни обстріляли Нікополь та район: є постраждалий

Для своїх ударів по Нікополю російські загарбники активно використовують важку артилерію. Так, раніше внаслідок ворожих обстрілів міста були пошкоджені приватні будинки, газопровід та лінія електропередач.

Нагадаємо, що у передмісті Дніпра ввечері 3 червня в результаті російського ракетного удару постраждало 22 людини, а згодом рятувальники дістали з-під завалів тіло дворічної дівчинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Нікополь
NEWS
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 8 червня
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 8 червня
DAILY
Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон