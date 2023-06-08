Россияне обстреляли Никополь и район: есть пострадавший
Российские военные в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. На этот раз под вражескую атаку попал Никопольский район.
Об этом рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По данным главы облсовета сегодня, 8 июня, россияне совершили 5 обстрелов Никопольского района.
Из-за артиллерийских обстрелов по Никополю пострадал 30-летний мужчина. Он был госпитализирован с диагнозом минно-взрывная травма, акубаро-травма. В больнице он получил необходимую помощь от медиков и отправился на амбулаторное лечение.
Также в результате обстрела в городе повреждены:
- универмаг,
- админздание,
- отель,
- 4 пятиэтажных жилых дома,
- 2 легковых автомобиля,
- 1 линия электропередачи.
"Другие обстрелы произошли по Марганецкой общине. Спасатели проводят обследование территории", - сообщил Лукашук.
Обстрелы Никополя и Днепропетровской области
Войска РФ практически ежедневно атакуют Днепропетровскую область. Чаще враждебным обстрелам подвергается Никопольский район и сам город
Для своих ударов по Никополю российские захватчики активно используют тяжелую артиллерию. Так, ранее в результате вражеских обстрелов города были повреждены частные дома, газопровод и линия электропередач.
Напомним, что в пригороде Днепра вечером 3 июня в результате российского ракетного удара пострадали 22 человека, а впоследствии спасатели достали из-под завалов тело двухлетней девочки.
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