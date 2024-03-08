UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли населені пункти Донецької області: поранено чотирьох людей

Фото: Росіяни обстріляли населені пункти Донецької області (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 8 березня, обстріляла населені пункти в Донецькій області. Унаслідок ворожих атак постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Армія РФ здійснила артилерійський обстріл селища Південне Бахмутського району. Осколкове поранення отримав 23-річний чоловік, який перебував на подвір'ї. Йому надано медичну допомогу. 

Також у Сіверську від влучання ударного FPV-дрона по цивільному автомобілю зазнали тілесних ушкоджень двоє людей: 64-річного водія доправили в лікарню з опіками у важкому стані, а його пасажира 85 років - із контузією та пораненням руки. 

Крім того, під приціл військ держави-агресора потрапило село Бердичі Очеретинської громади, внаслідок чого зазнала травм місцева жителька 68 років. На момент атаки жінка перебувала в підвалі власного домоволодіння.

Розслідування

Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нічна атака РФ

Російські війська в ніч із 7 на 8 березня атакували територію України ракетами С-300 і Х-59, а також ударними безпілотниками типу "Шахед". Загалом було запущено 37 дронів.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, а також засоби радіоелектронної боротьби.

Зазначається, що в результаті бойової роботи збито 33 "Шахеди" в межах Одеської та Харківської областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонецька областьВійна в Україні