Росіяни обстріляли населені пункти в Донецькій області: є поранені

Російські військові обстріляли Торецьк та Сіверськ Донецької області. В результаті ворожої атаки двох людей поранено.

Про це розповіла представниця Донецької обласної прокуратури Олена Руденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Донбас ".

"У Торецьку від вибуху снаряда поранена 20-річна жінка, а у Сіверську під час обстрілів зазнала тілесних ушкоджень у власній квартирі 71-річна жінка. Обох доправили до лікарні, де наразі їм надається медична допомога", - уточнила речниця.

Руденко зазначила, що за вказаним фактом прокуратура розпочала досудове розслідування.

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Лише нещодавно внаслідок ворожих ударів загинула одна із жительок Єлизаветівки. Також поранення отримав її чоловік. Тоді росіяни влучили з артилерії по території приватного домоволодіння постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.