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Росіяни обстріляли населені пункти в Донецькій області: є поранені

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Донецька область, Неділя 13 серпня 2023 19:36
Росіяни обстріляли населені пункти в Донецькій області: є поранені Фото: росіяни обстріляли Донецьку область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові обстріляли Торецьк та Сіверськ Донецької області. В результаті ворожої атаки двох людей поранено.

Про це розповіла представниця Донецької обласної прокуратури Олена Руденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Донбас".

"У Торецьку від вибуху снаряда поранена 20-річна жінка, а у Сіверську під час обстрілів зазнала тілесних ушкоджень у власній квартирі 71-річна жінка. Обох доправили до лікарні, де наразі їм надається медична допомога", - уточнила речниця.

Руденко зазначила, що за вказаним фактом прокуратура розпочала досудове розслідування.

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Лише нещодавно внаслідок ворожих ударів загинула одна із жительок Єлизаветівки. Також поранення отримав її чоловік. Тоді росіяни влучили з артилерії по території приватного домоволодіння постраждалих.

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Війна Росії проти України Донецька область Торецк
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