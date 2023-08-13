Россияне обстреляли населенные пункты в Донецкой области: есть раненые

Российские военные обстреляли Торецк и Северск Донецкой области. В результате вражеской атаки два человека ранены.

Об этом рассказала представитель Донецкой областной прокуратуры Елена Руденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Донбас ".

"В Торецке от взрыва снаряда ранена 20-летняя женщина, а в Северске во время обстрелов получила телесные повреждения в собственной квартире 71-летняя женщина. Обоих доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь", - уточнила спикер.

Руденко отметила, что по указанному факту прокуратура начала досудебное расследование.

Ситуация в Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Лишь недавно в результате вражеских ударов погибла одна из жительниц Елизаветовки. Также ранение получил ее муж. Тогда россияне попали из артиллерии по территории частного домовладения пострадавших.

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