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Росіяни обстріляли місто у Покровському районі: є загиблі

Донбас, Неділя 16 лютого 2025 13:18
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Росіяни обстріляли місто у Покровському районі: є загиблі Фото: окупанти обстріляли місто Білицьке Донецької області, є загиблі (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці, 16 лютого, окупанти обстріляли місто Білицьке Донецької області. Є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Дві людини загинули внаслідок обстрілу Білицького. Місто потрапило під обстріл сьогодні вранці", - розповів він.

За словами голови ОВА, пошкоджено 6 багатоповерхівок, адмінбудівлю, крамницю і лінію електропередач.

"Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільним, прагнучи вбити якомога більше наших людей". - зазначив Філашкін.

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють Донецьку область. Окупанти не покинули ідею вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Зазначимо, за 15 лютого на фронті зафіксовано 261 бойове зіткнення. Це більш ніж удвічі більше, ніж добою раніше. Зокрема, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 71 атаку РФ.

Водночас, як пишуть в Інституті вивчення війни, наступ військ РФ на південь і південний захід від Покровська сповільнився. Таку динаміку аналітики фіксують за останні два тижні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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