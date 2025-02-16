Росіяни обстріляли місто у Покровському районі: є загиблі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільним, прагнучи вбити якомога більше наших людей". - зазначив Філашкін.

За словами голови ОВА, пошкоджено 6 багатоповерхівок, адмінбудівлю, крамницю і лінію електропередач.

"Дві людини загинули внаслідок обстрілу Білицького. Місто потрапило під обстріл сьогодні вранці", - розповів він.

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють Донецьку область. Окупанти не покинули ідею вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Зазначимо, за 15 лютого на фронті зафіксовано 261 бойове зіткнення. Це більш ніж удвічі більше, ніж добою раніше. Зокрема, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 71 атаку РФ.

Водночас, як пишуть в Інституті вивчення війни, наступ військ РФ на південь і південний захід від Покровська сповільнився. Таку динаміку аналітики фіксують за останні два тижні.

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