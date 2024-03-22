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Росіяни обстріляли Кривий Ріг: є влучання в об'єкти критичної інфраструктури

Кривий Ріг, П'ятниця 22 березня 2024 07:00
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Росіяни обстріляли Кривий Ріг: є влучання в об'єкти критичної інфраструктури Фото: росіяни обстріляли Кривий Ріг: є влучання в об'єкти критичної інфраструктури (facebook com Сергій Крук)
Автор: Ксенія Вертебна

В ніч проти 22 березня росіяни "шахедами" та ракетами атакували Кривий Ріг в Дніпропетровській області. Зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Ради оборони міста Олександра Вілкула.

О 05:05 посадовець написав про вибухи у місті та закликав нічого не знімати та не викладати в інтернет.

О 06:21 Вілкул написав, що вночі відбулася комбінована атака ворожими ракетами, "шахедами", також є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

"Де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки.
Нагадую, що у місті працює 213 Пунктів незламності, в яких усе є", - додав посадовець.

Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі введено графіки аварійних відключень: "Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори".

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