Оккупанты обстреляли Гуляйполе в Запорожской области: три человека получили ранения

В понедельник, 1 мая, российские войска нанесли авиаудары по Гуляйполю Запорожской области. В результате вражеских атак три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"1 мая 2023 около 11:30 российские военные нанесли авиационных ударов по городу Гуляйполе Пологовского района", - говорится в сообщении. В результате три человека получили ранения. Частично разрушены частные жилые дома и хозяйственные постройки. От взрывной волны вылетели окна и выбиты стекла, поврежден автомобиль. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.