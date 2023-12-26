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Росіяни обстріляли дві громади в Херсонській області: загинули троє людей

Архівне фото: Росіяни обстріляли дві громади в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 26 грудня, обстріляла дві громади в Херсонській області. Унаслідок цього загинули три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Удари по Дар'ївській громаді

Окупанти вкотре атакували село в Дар'ївській громаді Херсонського району. Через обстріл загинув 70-річний чоловік, а 50-річна жінка дістала поранення.

Раніше повідомлялося, що внаслідок артилерійського обстрілу цього ж населеного пункту, близько 12:20, загинув 71 - річний місцевий житель.

Обстріл Тягинської громади

Зазначається, що близько 10:40 російська армія здійснила обстріл села Тягинка Бериславського району. Травми несумісні з життям отримав 61-річний чоловік.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pho.gov.ua)

Також вибухами пошкоджено приватні будинки, паркани та господарські будівлі.

Розпочато розслідування 

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають усіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил держави-агресора.

Розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення ЗСУ правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Так, в ніч на 24 грудня росіяни обстріляли Херсон. Внаслідок ударів постраждали дев'ятеро людей, також є загиблі.

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