Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровської області, пошкоджені лінії електропередач

Російські війська завдали удару по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області. Пошкоджені лінії електропередач, без світла 1500 абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Вдень окупанти з важкої артилерії вдарили по Марганецькій та Червоногригорівській громадам Нікопольського району. В останній понівечено три приватних будинки. Без жертв",- написав Лукашук.

Він також зазначив, що по Синельниківському району теж вдарила важка артилерія росіян. Вони обстріляли Великомихайлівську громаду. Там пошкоджено лінії електропередач, внаслідок чого близько півтисячі абонентів залишились без світла. Минулося без постраждалих.

"Щодо звуку, схожого на вибух, який ввечері чули жителі Кам’янського та окремих районів Дніпропетровської області - інформація з‘ясовується", - додав голова обласної ради.