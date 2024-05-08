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Росіяни обстріляли два об'єкти енергетики у Львівській області та вдарили "Кинджалами"

Львів, Середа 08 травня 2024 08:45
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Росіяни обстріляли два об'єкти енергетики у Львівській області та вдарили "Кинджалами" Фото: росіяни атакували два об'єкти енергетики у Львівській області 8 травня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вночі 8 травня вдарила ракетами по Львівській області. Були атаковані об'єкти енергетики у двох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram.

За його словами, близько 5:00 окупанти вдарили крилатими ракетами по об'єкту генерації енергії у Червоноградському районі. Там спалахнула пожежа, було два осередки загоряння. На місці влучання працюють пожежники, залучили спецтехніку.

Як зазначив голова Львівської ОВА, загрози для людей, які живуть поблизу, немає.

Також внаслідок атаки був пошкоджений обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.

Крім того, під час повітряної тривоги, яку оголосили о 06:27 через зліт МіГ-31К, окупанти атакували Львівську область аеробалістичними ракетами "Кинджал". Критична та житлова інфраструктура не постраждали.

Козицький додав, що станом на 8:20 у Львівській області жертв та постраждалих через нічну атаку немає. Усі системи життєзабезпечення працюють у звичайному режимі.

Що ще відомо про нічну атаку

Росія в ніч на 8 травня вчергове атакувала Україну, випустивши 55 ракет різних типів та 21 ударний безпілотник. Сили ППО знищили 59 повітряних цілей, зокрема 20 "Шахедів" та 39 ракет.

Окупанти сьогодні знову націлилися на енергетику. Були атаковані енергетичні об'єкти у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Крім того, росіяни знову обстріляли три ТЕС в Україні, обладнання станцій пошкоджене.

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