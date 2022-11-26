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Росіяни обстріляли Чорнобаївку: постраждала дитина

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Херсон, Субота 26 листопада 2022 23:06
Росіяни обстріляли Чорнобаївку: постраждала дитина Ілюстративне фото: росіяни обстріляли Чорнобаївку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 26 листопада, російські окупанти обстріляли Чорнобаївку (Херсонська область). Внаслідок атаки було поранено дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

За його словами, постраждалу дитину вже доправили до дитячої обласної клінічної лікарні.

При цьому більш детальних подробиць про подію Янушевич не розкрив.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові 26 листопада протягом дня п'ять разів обстріляли Херсон. Внаслідок ударів одна людина загинула.

Також ми писали, що станом на суботу, 26 листопада, російські військові вбили понад 30 мирних жителів у Херсонській області з часу деокупації.

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Херсонська область Обстріл Війна Росії проти України Чернобаевка
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