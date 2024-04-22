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Росіяни обстріляли автобусну зупинку в Херсоні, є постраждала

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники обстріляли автобусну зупинку в Херсоні. Внаслідок атаки постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Херсонської ОВА в Telegram.

"Російські війська обстріляли автобусну зупинку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 44-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Постраждала отримала контузію, поранення ноги, вибухову та черепно-мозкову травми.

Жінку доставили до лікарні. Їй надається медична допомога.

Обстріл Херсону

Звільнення Херсона та правобережної частини Херсонської області українськими військами восени 2022 року не стало гарантією безпеки для мирного населення. Російські окупанти продовжують обстрілювати ці території, завдаючи шкоди житловим кварталам, цивільній інфраструктурі та спричиняючи людські жертви.

Ось лише декілька прикладів таких злочинів:

Кінець лютого 2024 року: Внаслідок обстрілу Херсона російськими військами влучили у вантажне судно. Також зазнали пошкоджень ферма та елеватор.

Початок січня 2024 року: Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки спалахнув склад з гуманітарною допомогою, четверо людей отримали поранення.

26 грудня 2023 року окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області. Крім того, поранення отримали двоє працівників поліції Херсонської області та двоє цивільних.

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