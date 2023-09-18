Росіяни обстріляли Авдіївку та околиці Торецька: є загиблі, зруйновано приватні будинки

Російські війська сьогодні, 18 вересня, обстріляли Авдіївку та околиці Торецька в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей, ще одна дістала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Обстріл Північного

О 07:30 окупаційні війська РФ обстріляли смт Північне міста Торецька, ймовірно, з артилерії. Від розриву ворожого снаряду загинув чоловік, який їхав на велосипеді.

Інший місцевий мешканець під час атаки перебував на вулиці та дістав осколкове поранення грудної клітини.

Авіаудар по Авдіївці

Об 11:45 російські військові завдали авіаракетного удару по Авдіївці. Від влучання боєприпасу в приватний сектор на подвір’ї домоволодіння загинула жінка.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Внаслідок обстрілів у населених пунктах зруйновано приватні будинки та пошкоджено автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Вже розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Донецької області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Нещодавно окупанти обстріляли приватний будинок у смт Північне (Донецька область). Унаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з дітьми.

Після цього у Красногорівці в Донецькій області російські військові обстріляли будинок молитви однієї з місцевих церков. Внаслідок атаки постраждала жінка, яку госпіталізували.