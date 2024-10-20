Росіяни не повернули в Україну тіло Рощиної в рамках останнього обміну

"Саме 18-го числа тіло Вікторії передане в рамках репатріації не було. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими робить все можливе і неможливе для того, щоб ми змогли отримати всі відповіді на питання, які всіх в нашому суспільстві хвилюють", - пояснив Яценко.

За його словами, наразі зарано говорити про причини смерті журналістки, та про те, чи були до неї застосовані тортури.

"Почалася робота відразу після повідомлення про смерть Вікторії Рощини щодо репатріації тіла. Ця робота ведеться. На жаль, це все залежить від протилежної сторони, тому точної дати репатріації, ми сказати, на жаль, не можемо", - зазначив Яценко.

Представник Координаційного штабу також наголосив, що російська сторона може затягувати репатріацію, щоб приховати сліди ймовірного злочину.