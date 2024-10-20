Росіяни не повернули в Україну тіло Рощиної в рамках останнього обміну

Росіяни не повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної в рамках обміну 18 жовтня. Незадовго до обміну вона померла у російському полоні.
Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"Саме 18-го числа тіло Вікторії передане в рамках репатріації не було. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими робить все можливе і неможливе для того, щоб ми змогли отримати всі відповіді на питання, які всіх в нашому суспільстві хвилюють", - пояснив Яценко.
За його словами, наразі зарано говорити про причини смерті журналістки, та про те, чи були до неї застосовані тортури.
"Почалася робота відразу після повідомлення про смерть Вікторії Рощини щодо репатріації тіла. Ця робота ведеться. На жаль, це все залежить від протилежної сторони, тому точної дати репатріації, ми сказати, на жаль, не можемо", - зазначив Яценко.
Представник Координаційного штабу також наголосив, що російська сторона може затягувати репатріацію, щоб приховати сліди ймовірного злочину.
Нагадаємо, що Вікторія Рощина - українська журналістка, яка працювала на hromadske, а також писала матеріали для інших медіа. У 2022-му вона отримала премію Міжнародного жіночого медійного фонду за проявлену мужність у журналістиці.
У 2023 році вона вирішила повернутися на тимчасово окуповані території, вирушивши 25 липня з України.
Однак вже 3 серпня журналістка зникла і перестала виходити на зв'язок. Лише в травні 2024 року з'явилася нова інформація про її долю - Росія визнала факт її затримання.
В п'ятницю, 11 жовтня, стало відомо про смерть журналістки. Як розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов, Україна планувала повернути Рощину додому.
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