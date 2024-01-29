Росіяни наступають. Що відбувається під Куп'янськом та чи є загроза для Харкова

При підготовці матеріалу використовувалися: зведення Генерального штабу ЗСУ, аналітика американського Інституту вивчення війни (ISW), українського проекту DeepState, заяви військових спікерів та представників влади, коментарі експерта Олександра Мусієнка.

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Наступ Росії на Куп'янськ: що відомо і чому саме зараз

Про поновлення інтенсивних наступальних дій росіян під Куп'янськом днями повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Йдеться про дві точки - Синьківка (близько 7 км на північний схід від Куп'янська) та Табаївка (близько 20 км на південний схід від районного центру).

"Два напрямки у нас досить серйозні: це Сіньківка і Табаївка. Це (Табаївка, - ред.) інший напрямок, трохи південніше міста Куп'янськ, який теж досить важкий, але повністю контрольований нашими Збройними силами", - зазначив Синєгубов.

Фото: росіяни намагаються наступати на Куп'янськ із двох напрямків (deepstatemap.live)

Речник Сухопутних військ Володимир Фітьо підтвердив ворожу активність на сході. За його словами, лише за 27 січня на Лімано-Куп'янській осі було відбито 16 атак, у ході яких противник застосував близько 40 дронів-камікадзе і завдав понад 650 ударів з артилерії та мінометів. Українські захисники знищили понад 260 окупантів та 62 одиниці військової техніки. Це говорить про те, що росіяни намагаються наступати, шукаючи слабкі місця у нашій обороні. І про те, що напрямок Куп'янська залишається пріоритетним для ворога.

"Намагається неподалік Синьківки та Табаївки продовжувати здійснювати свої наступальні дії. Велика втрата в техніці свідчить, що активно ведеться наступ саме завдяки підтримці ворожої техніки", - сказав Фітьо і додав, що якихось стратегічних успіхів на сході у противника немає.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко звертає увагу на те, що наступ під Куп'янськом активізувався після перекидання ворожих резервів. Зокрема, там діє одна з відновлених танкових армій.

"У чому особливість зміни ситуації? Якщо раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ та угруповання "Хортиця" Олександр Сирський казав, що там переважно наступали штурмові загони без техніки, то зараз техніка з'явилася і погодні умови дозволили росіянам її застосовувати. І до того ж видно, що ворог намагається розвинути успіх не лише із Синьківки, а з Крохмального та Табаївки", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

На його думку, цей сценарій був прогнозований, наші сили до нього готувалися, і правильна оборона дозволяє тримати ситуацію під контролем, відбивати атаки і не давати противнику розвинути оперативно-стратегічний успіх.

Синьківка, Крохмальне та Табаївка. Ситуація на фронті

Вже кілька місяців росіяни не припиняють штурми села Синьківка за кілька кілометрів на північний схід від Куп'янська. Його захоплення дозволить противнику вийти на околиці стратегічно важливого для обох сторін міста та, вочевидь, чергова активізація ворожих дій спрямована саме на це.

Поки без значних досягнень. Американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що росіяни ведуть наступальні дії, в районі Синьківки та Петропавлівки продовжуються позиційні бої. Український проект DeepState фіксує часткові успіхи в лісі на захід від Синьківки, проте українські сили вживають заходів щодо стабілізації та відновлення позицій.

Фото: противник вже кілька місяців намагається продавити Сили оборони біля Синьківки, але безуспішно (deepstatemap.live)

За словами Мусієнка, прямо зараз росіяни намагаються вирішити три завдання.

"Перше - шукають можливість вийти на з'єднання з угрупованням, яке атакує на Лиманському напрямку. Друге - розвинути успіх і просунутися до річки Оскіл та Оскольського водосховища. Третє - відрізати наше угруповання військ, яке веде оборонну операцію на Куп'янському напрямку", - пояснив експерт.

Тривожні новини надходять із південно-східного флангу. Минулого тижня стало відомо про захоплення села Крохмальне. Це невелике село з довоєнним населенням 45 осіб, контроль над яким було відновлено восени 2022 року в рамках Харківської наступальної операції. Наразі воно стало першим населеним пунктом, захопленим росіянами у 2024 році.

Відхід із Крохмального підтвердили у командуванні Сухопутних військ ЗСУ. За словами Фітьо, це було зроблено для збереження життя захисників, які відійшли на заздалегідь підготовлені позиції трохи на захід від села. При цьому він заявив, що така ситуація не загрожує оточенню українських сил у довколишніх Котлярівці та Кислівці.

На вихідних російські військові пабліки повідомили про захоплення села Табаївка трохи на північний захід від Крохмального. Зокрема, силами частин 47-ї танкової дивізії (1-а гвардійська танкова армія Західного військового округу). Також повідомлялося про нібито захоплення панівних висот у цьому районі, а "Z-воєнкори" поширили карту, на якій Табаївку зображено під контролем РФ. Сьогодні про захоплення заявили і в міноборони країни-агресора.

Аналітики DeepState кажуть, що Сили оборони не дали противнику закріпитися в селі, стримують його від просування та завдяки стабілізаційним заходам вдалося відкинути росіян на край Табаївки. Проте до подальшого розвитку подій на карті село перевели у "сіру зону".

Фото: село Табаївка перейшла в "сіру зону", але не захоплена росіянами (deepstatemap.live)

"Те, що противник у своїх пабліках хвалиться Табаївкою, не відповідає дійсності. Там йдуть бойові дії, відповідно, жодної Табаївки ворог не захопив. Тому ось такі мінімальні просування на цій території - все, на що здатні загарбники", - спростував російські вкиди Володимир Фітьо.

Він також додав, що українські командири ухвалюють рішення з упором на збереження життя військових. І якщо у Сил оборони є можливість зайняти більш вигідні рубежі, щоб потім перейти до наступальних дій та покращити тактичне становище, то це буде зроблено.

Зазначимо, географія Табаївки є слабкою стороною у контексті збереження контролю над селом. Воно знаходиться в низині між двома хребтами і втриматися буде там складно без контролю панівних висот.

"Цей населений пункт ще менший, ніж Крохмальне. Він знаходиться в дуже незручному розташуванні - у низині і там болотиста місцевість, тому стати безпосередньо в це місце - значить одразу перетворитися на мішень у тирі. Там продовжуються позиційні бої, і наші намагаються росіян витіснити. Рано вірити російським паблікам, ми повинні розуміти, що вони намагаються щось передати як свою тріумфальну перемогу", - наголосив спікер Сухопутних військ.

Олександр Мусієнко пояснює важливість даного сектора тим, що там проходить дорога Р-07 із Куп'янська до окупованого міста Сватове (Луганська область). На його думку, росіяни хочуть взяти її під контроль та вклинитися в українську оборону.

"А далі треба буде відстежувати характер наступальних дій. Глобальна ціль залишається рухатися на захід ближче до Осколу. Ну а першочергова мета - встановити контроль над дорогою з подальшим виходом на південь або на Куп'янськ-Вузловий", - зазначив він.

Чи є загроза наступу РФ на Харків

Зазначимо, на початку січня британська газета The Telegraph вийшла з матеріалом, основний посил якого зводився допідготовки можливого російського наступу на Харків. Видання звертало увагу на посилення ударів по обласному центру та прилеглих населених пунктах. З посиланням на джерела The Telegraph писало, що сухопутна операція нібито могла розпочатися 15 січня.

Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк у коментарі РБК-Україна підтверджував нарощування російських сил лише на Куп'янському напрямі. Водночас він наголошував на відсутності ознак підготовки близького наступу на Харків.

Речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо зазначав, що появі ударного кулака передує велика робота, яка не може пройти непомітно. Станом на середину січня "Харків міг видихнути". Те ж саме стосувалося і російських вкидів про нібито майбутні спроби створити "буферну зону" на 15 км у відповідь на удари по Бєлгороду. Причому щодо загроз для Харкова, то насамперед військові розглядають варіант наступу з півночі, а не з боку Куп'янська.

"Кількість російських військ, що стоять на північному кордоні, відстежується. Зараз війна триває в так званому онлайн-режимі. Створити приховані переміщення сил і засобів для обох сторін практично неможливо... Тому для харків'ян загрози з півночі немає", - казав днями Фітьо.

Тим не менше, поки йдуть бойові дії, не можна недооцінювати ворога. Зокрема начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов не виключив, що росіяни можуть розпочати ширший наступ на Харківську область. Він також зазначив, що місцева влада та військова має бути готова до будь-яких сценаріїв.

Експерт Олександр Мусієнко наголошує: Сили оборони роблять все, щоб зміцнити рубежі, і ситуація під постійним контролем генерала Сирського, який часто буває під Куп'янськом.

"Наскільки мені відомо, є певне підкріплення та сили, які дають можливість зупинити ворога і, щонайменше, уповільнити його, відбивши атаки та виснаживши його, можливо, навіть створити передумови для переходу в локальні контратаки з нашого боку", - зазначив він у розмові з РБК-Україна.

За його словами, таке раніше вже було і зараз все для цього робиться. А щодо активних бойових дій, вони можуть тривати ще протягом місяця.

"Я думаю, на нас чекає ще лютий таких боїв. А далі з урахуванням втрат, які зазнає ворог, наступальна активність російських військ може піти на спад", - сказав він.

У будь-якому разі, поки рано говорити про вихід росіян на протилежний берег Оскола та подальший наступ на Харків.

"Судячи з позицій ворога, з того, як вони загрузли на Куп'янському напрямку, і з того, що за напрямками на Харків (на Слобожанській ділянці, - ред.) не фіксується нарощування ворожих сил, про загрозу саме для Харкова не йдеться. Це точно”, – додав експерт.