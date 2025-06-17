Росіяни нанесли комбінований удар по Київській області: пошкоджені будинки та авто, є поранена

Російська армія в ніч з 16 на 17 червня атакувала громади Київської області з використанням ударних дронів та ракет різних типів. Відомо про одну постраждалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.
"Цілеспрямований терор росіян проти мирного цивільного населення. Київщина була масовано атакована БпЛА та ракетами різних типів. Повітряна тривога тривала всю ніч. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - зазначив Калашник.
За його словами, під час атаки росіяни поранили 55-річну жінку у Вишгородському районі. У неї різана рана плеча. Вся необхідна медична допомога була надана на місці. Також пошкоджений приватний будинок, у ньому вибиті вікна.
"Також приватний будинок, два автомобілі та господарчі споруди пошкоджено у Фастівському районі. У Броварському районі ліквідована пожежа господарчої будівлі на території підприємства. Пошкоджено приватний будинок. В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди", - додав він.
За словами керівника Київської ОВА, усім постраждалим, чиє майно було пошкоджено, буде надано необхідну допомогу.
Нагадаємо, у Києві та ряді регіонів України в ніч на 17 червня протягом кількох годин лунали вибухи. Окупанти використовували для атаки крилаті ракети, балістику та ударні безпілотники. Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару поступово збільшувалася.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що згідно з останніми даними, у Києві відомо про 14 загиблих внаслідок удару росіян.
Усі подробиці про наслідки ворожого удару по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Окрім того, про наслідки ворожих ударів повідомляли у Чернігівській та Київській областях.
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