Росіяни намагаються стримати ЗСУ і будують оборонні рубежі: зведення Генштабу

Так, росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів, окупанти продовжують переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України. У місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони.

Відбиті ЗСУ атаки

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Ворожі обстріли

"Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - зазначають у Генштабі.

Протягом минулої доби росіяни завдали чотири ракетних та 13 авіаційних ударів, та здійснили близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, але на інших напрямках були обстріли:

на Сіверському напрямку - з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Миколаївка, Залізний Міст, Леонівка Чернігівської області, а також Вовківка, Заруцьке, Соснівка, Ходине, Фотовиж, Уланове, Сваркове, Волфине, Павлівка і Кіндратівка на Сумщині;

на Слобожанському напрямку - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Відродженівське, Уди, Стрілеча, Огірцеве, Аниськине, Амбарне, Колодязне та Кам’янка Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках - з танків та усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Невське;

на Бахмутському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кліщіївка;

на Авдіївському напрямку - з танків та різнокаліберної артилерії, по районах Первомайського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки;

на Новопавлівському напрямку - з танків та усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка;

на Запорізькому напрямку - з танків та артилерії, по районах населених пунктів Новопіль, Темирівка, Ольгівське та Залізничне.

На Таврійському напрямку вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Ситуація в Херсонській області

У звільнених населених пунктах Херсонської області зберігається високий рівень мінної небезпеки. Відзначається посилення росіянами ведення повітряної розвідки, що може свідчити про планування ними вогневого ураження як військових, так і цивільних об’єктів. Підрозділи Сил оборони продовжують здійснювати стабілізаційні заходи.

За наявною інформацією, 12 листопада, російські окупанти здійснили мінометний обстріл приватного сектору населеного пункту Горностаївка Херсонської області, мешканці якого відмовилися від так званої евакуації. Внаслідок обстрілу загинули двоє та отримали поранення троє місцевих жителів.

В окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Запорізької області триває виселення місцевих мешканців з їхніх осель для розквартирування військовослужбовців окупаційних військ.

З 10 листопада поточного року спостерігається так звана “евакуація” майна Донецького управління залізничних доріг до міста Іловайськ.

Удари ЗСУ

В ніч на 13 листопада, Сили оборони в районі населеного пункту Каїри Херсонської області знищили склад боєприпасів, близько 40 російських окупантів, 2 одиниці броньованої техніки та 10 вантажних автомобілів противника.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 позицій зенітно-ракетних комплексів окупантів.

За минулу добу Сили оборони збили БпЛА типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, а також 2 інших важливих цілі ворога.