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Росіяни намагалися штурмувати позиції десантників, але їх зустріли дрони (відео)

Ілюстративне фото: штурм росіян відбили десантники за допомогою дрона (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські десантники за допомогою безпілотників відбили штурм росіян на одному на одному з напрямків фронту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗС України у Telegram.

Як розповіли військові, окупанти намагалися штурмувати позиції десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗС України.

"Окупанти, що намагалися штурмувати позиції десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади отримали на горіхи від пілотів ударних дронів. Противник намагається тиснути, але отримує достойну відсіч та несе колосальні втрати", - сказано у підписі до відео.

Ситуація на фронті

Станом на ранок 1 травня зафіксовано 5 ракетних та 63 авіаційних ударів росіян по території України. Також на фронті відбулося 121 бойове зіткнення.

Окрім цього відомо, що втрати ворога становлять 470 870 солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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