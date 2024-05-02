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Росіяни намагалися штурмувати позиції десантників, але їх зустріли дрони (відео)

Четвер 02 травня 2024 16:31
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Росіяни намагалися штурмувати позиції десантників, але їх зустріли дрони (відео) Ілюстративне фото: штурм росіян відбили десантники за допомогою дрона (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські десантники за допомогою безпілотників відбили штурм росіян на одному на одному з напрямків фронту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗС України у Telegram.

Як розповіли військові, окупанти намагалися штурмувати позиції десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗС України.

"Окупанти, що намагалися штурмувати позиції десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади отримали на горіхи від пілотів ударних дронів. Противник намагається тиснути, але отримує достойну відсіч та несе колосальні втрати", - сказано у підписі до відео.

Ситуація на фронті

Станом на ранок 1 травня зафіксовано 5 ракетних та 63 авіаційних ударів росіян по території України. Також на фронті відбулося 121 бойове зіткнення.

Окрім цього відомо, що втрати ворога становлять 470 870 солдатів.

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