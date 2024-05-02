ua en ru
Чт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне пытались штурмовать позиции десантников, но их встретили дроны (видео)

Четверг 02 мая 2024 16:31
UA EN RU
Россияне пытались штурмовать позиции десантников, но их встретили дроны (видео) Иллюстративное фото: штурм россиян отразили десантники с помощью дрона (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские десантники с помощью беспилотников отразили штурм россиян на одном на одном из направлений фронта в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВС Украины в Telegram.

Как рассказали военные, оккупанты пытались штурмовать позиции десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

"Оккупанты, пытавшиеся штурмовать позиции десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, получили на орехи от пилотов ударных дронов. Противник пытается давить, но получает достойный отпор и несет колоссальные потери", - сказано в подписи к видео.

Ситуация на фронте

По состоянию на 1 мая зафиксировано 5 ракетных и 63 авиационных ударов россиян по территории Украины. Также на фронте произошло 121 боевое столкновение.

Кроме того, известно, что потери врага составляют 470 870 солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Контрнаступление ВСУ
NEWS
На границе Часового Яра идут боевые действия: сколько людей остается в городе
На границе Часового Яра идут боевые действия: сколько людей остается в городе
DAILY
Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила