Россияне пытались штурмовать позиции десантников, но их встретили дроны (видео)

Украинские десантники с помощью беспилотников отразили штурм россиян на одном на одном из направлений фронта в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВС Украины в Telegram.

Как рассказали военные, оккупанты пытались штурмовать позиции десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

"Оккупанты, пытавшиеся штурмовать позиции десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, получили на орехи от пилотов ударных дронов. Противник пытается давить, но получает достойный отпор и несет колоссальные потери", - сказано в подписи к видео.

Ситуация на фронте

По состоянию на 1 мая зафиксировано 5 ракетных и 63 авиационных ударов россиян по территории Украины. Также на фронте произошло 121 боевое столкновение.

Кроме того, известно, что потери врага составляют 470 870 солдат.

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