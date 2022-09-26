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Росіяни намагалися обстрілами зірвати гуманітарну місію до Козачої Лопані, - МВС

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Понеділок 26 вересня 2022 15:08
Росіяни намагалися обстрілами зірвати гуманітарну місію до Козачої Лопані, - МВС Фото: росіяни намагалися обстрілами зірвати гуманітарну місію до Козачої Лопані (mvs.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові намагалися обстрілами зірвати гуманітарну місію, коли гвардійці направляли до Козачої Лопані гуманітарний вантаж Латвії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

"Військовослужбовці Національної гвардії України доправили до Козачої Лопані гуманітарний вантаж, зібраний під егідою Національних Збройних Сил Латвійської Республіки. Незадовго до приїзду вантажу російські окупанти здійснили обстріл селища", - пише пресслужба МВС.

Фото: росіяни намагалися обстрілами зірвати гуманітарну місію до Козачої Лопані (mvs.gov.ua)

До гуманітарного вантажу увійшли продукти та одяг для цивільних. Також було передано військовий одяг й трохи спорядження нашим воїнам.

Це вже 18 вантаж від Латвії починаючи з 2015 року та другий з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Вантаж зустріли цивільні мешканці та представники органів самоврядування. Його роздадуть у Козачій Лопані та прилеглих населених пунктах", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші воїни, 11 вересня, увійшли до Козачої Лопані Харківської області. Перед цим окупанти поспішно евакуювалися з селища.

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Козачья Лопань Російська Федерація
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