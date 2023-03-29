Росіяни можуть перегруповуватись в районі Бахмута: карти боїв ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

28 березня російські війська продовжили наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. У Генштабі України заявили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Крохмального (20 км на північний захід від Сватового), Кузьминого (3 км на південний захід від Кремінної), Білогорівки (10 км на південь Кремінної), Верхньокам'янського (18 км на південь від Кремінної), Берестового (30 км на південь від Кремінної).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий 28 березня повідомив, що за останню добу на цій лінії відбулося 13 бойових зіткнень і що хоча російські війська зосередили в цьому районі частину своїх найкращих військ, вони відчувають значну нестачу бронетехніки.

Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що підрозділи російського Західного угруповання військ (Західний військовий округ) зірвали перекидання українських резервів на північний схід від Куп’янська в районі Гряниківки (20 км на північний схід від Куп’янська) і Синьківки (7 км на північний схід від Куп’янська).

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 березня, показують, що українські сили здійснили обмежене просування в лісовій зоні біля Діброви, приблизно за 6 км на захід від Кремінної. Глава так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що російські війська нещодавно здійснили неуточнений наступ на захід від Кремінної в напрямку Лимана.

Бої на Донбасі

28 березня російські війська продовжили наступальні дії в районі Бахмута та просунулися в межах міста. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 березня, свідчать про те, що російські війська, ймовірно, просунулися в південному Бахмуті та до Бахмутського міського ринку в центрі міста.

27 березня російський військовий блогер заявив, що російські війська встановили достатню кількість переправ через річку Бахмутка і що бої в Бахмуті все більше переміщуються в західні частини міста. Він також стверджує, що російські війська продовжували наступ на південь і схід від Іванівського, але станом на 27 березня не змогли просунутися ближче до траси Т0504.

Глава так званої "ДНР" Денис Пушилін 28 березня заявив, що російське угруповання військ під Майорськом (20 км на південний захід від Бахмута) наразі не має негайного наказу про наступ. У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на сам Бахмут, в 11 км на північний захід від Бахмута в районі Оріхово-Василівки та Богданівки та в 16 км на південний захід від Бахмута в районі Іванівського та Озарянівки. Сергій Череватий повідомив, що в районі Бахмута відбулося 19 бойових зіткнень, з них 14 - безпосередньо в самому Бахмуті.

Можливе перегрупування російських військ у районі Бахмута. Череватий повідомив, що за останні три дні темп наступальних дій росіян у Бахмуті та його околицях знизився, і це може свідчити про перегрупування російських військ. Раніше ISW оцінювало, що російські війська можуть відволікати російські сили та ресурси подалі від району Бахмута для посилення наступу на Авдіївку, хоча російські війська можуть вирішувати перекинути особовий склад і ресурси для наступальних операцій на Бахмут після потенційного перегрупування своїх сил.

Російським військам, можливо, доведеться перегрупуватися навколо Бахмута, тому що група "Вагнера" дедалі більше розширює свій резерв новобранців, як під час виснажливих нападів на полі бою, так і в той момент, коли значна частина засуджених завершує свої шестимісячні контракти та повертається до Росії.

Російські сили могли б провести перегрупування в Бахмуті та навколо нього та додати більшу частку звичайних сил до того, що залишилося від контингенту групи "Вагнера" в цьому районі. Таке російське перегрупування, ймовірно, дозволить російським силам посилити наступальні операції в Бахмуті та навколо нього та, можливо, забезпечити більш значні успіхи.

28 березня російські війська продовжили наступ на лінії фронту Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу самої Авдіївки, Степове (7 км на північний захід від Авдіївки) та в межах 27 км на південний захід від Авдіївки поблизу Сіверного, Первомайського, Невельського та Мар’їнки.

27 березня російський "воєнкор" заявив, що російські війська намагаються просунутися далі на захід від Кам’янки (5 км на північний схід від Авдіївки), щоб оточити Авдіївку. 27 березня речник Таврійського війська оборони України полковник Олексій Дмитрашківський повідомив, що російські війська розглядають можливість виведення 200-ї окремої мотострілецької бригади (14-й армійський корпус, Північний флот) і 72-ї окремої мотострілецької бригади (3-й армійський корпус, Західний військовий округ) із району Авдіївка-Мар'їнка для поповнення.

Міністерство оборони Сполученого Королівства 28 березня повідомило, що 10-й танковий полк (3-й армійський корпус, Західний військовий округ), ймовірно, втратив значну частину своїх танків під час спроб оточити Авдіївку з півдня в останні дні. Частини 3-го армійського корпусу, ймовірно, зазнали значних втрат під час контрнаступальних дій українських військ у Харківській області у вересні 2022 року, а формування, розгорнуті на околиці міста Донецька, можуть бути залишками боєздатних частин 3-го армійського корпусу чи інших уже деградованих формувань.

Пушилін заявив, що підрозділи 1-го армійського корпусу так званої "ДНР", у тому числі батальйони "Спарта", батальйони "Сомалі" і 11-й полк, ведуть штурмові дії на різних напрямках в районі Авдіївки, але російські сили не близькі до захоплення Авдіївки. Російський "воєнкор" поділився кадрами 9-ї бригади так званої "ДНР" (колишній 9-й полк народного ополчення так званої "ДНР"), яка діяла поблизу Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин спростував українську інформацію про те, що його бойовики планують передислокувати в район Авдіївки, і заявив, що вони ніколи не воювали в цьому районі, хоча в некролозі досвідченому бойовику "Вагнера" стверджується, що боєць загинув у районі Авдіївки.

Росіяни 28 березня не проводили жодних підтверджених наземних атак у західній частині Донецької області. Пушилін стверджував, що йдуть позиційні бої поблизу Вугледара (30 км на південний захід від Донецька) і що українські сили продовжують вести розвідку в цьому районі.

Дмитрашківський повідомив, що минулого тижня російські сили нещодавно ввели два невизначені танкові підрозділи та спецпідрозділ 98-ї повітряно-десантної (ВДВ) дивізії для поповнення підрозділів 155-ї морської піхотної бригади Тихоокеанського флоту. Раніше 155-та ОМБр зазнавала значних втрат під час наступальних дій у районі Вугледара на початку 2023 року, і російські війська, можливо, намагаються відновити підрозділ для відновлення наступальних дій на Вугледар.

Повідомляється, що російські війська відновлювали 155-у морську піхотну бригаду аж вісім разів, і малоймовірно, що інше переформування призведе до боєздатності, необхідної для відновлення наступальних операцій. З іншого боку, участь обмежених частин ВДВ може підтримувати відновлення тактичних наступальних дій обмеженого масштабу та тривалості.

"Південна вісь"

Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили локалізовані обстріли в Запорізькій області. Міністерство оборони Росії (Міністерство оборони) заявило, що українські сили безуспішно намагалися просунутися до невизначених російських позицій з Лук’янівського (приблизно 32 км на південний схід від міста Запоріжжя).

У Міноборони Росії стверджували, що українські сили намагалися використати погану погоду в цьому районі для просування на лінію фронту. Окупаційний глава Запорізької області Євген Балицький заявив, що російські війська продовжують відбивати спроби українських розвідників в окупованій Запорізькій області.

Балицький стверджував, що українські сили випустили шість ракет HIMARS по навчальному закладу в Мелітополі 27 березня, а український мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що українські сили завдали удару по району концентрації російських військ у місті. Федоров також повідомив 28 березня, що у Федорівці (приблизно 17 км на північний захід від Мелітополя) за невстановлених обставин вибухнула електропідстанція.

Російські війська продовжують зміцнювати свої позиції на півдні України, побоюючись контрнаступу українських військ. Балицький стверджував, що восени 2022 року російське військове командування укомплектувало російські полки на 15% від їх звичайної чисельності.

Балицький зазначив, що не може оцінити, наскільки добре підготовлені російські війська до заявленого майбутнього українського контрнаступу, і заявив, що бойові дії виявлять рівень підготовки Росії в окупованій Запорізькій області. Супутникові знімки також показали, як російські війська копають нові траншеї вздовж доріг, що ведуть до північного Криму.

Повідомляється, що російські війська зменшили інтенсивність обстрілів у Херсонській області. 28 березня керівник Об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що протягом останніх трьох днів російські війська не обстрілювали Дніпро-Бузький лиман з Кінбурнської коси через погані погодні умови.

Гуменюк зазначив, що українські удари по російських складах боєприпасів і артилерійських систем підривають російське матеріально-технічне забезпечення і змушують російські війська зменшити свою активність на східному (лівому) березі Дніпра.