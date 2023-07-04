Росіяни можуть готувати провокацію з вибухами на Запорізькій АЕС, - Генштаб

Як наголошує українське військове командування, провокацію на Запорізькій АЕС росіяни можуть здійснити вже "найближчим часом".

"За оперативною інформацією, сьогодні на крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їхній підрив не може пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та Telegram-канали" , - зазначили у Генштабі.

Там наголосили, що Збройні сили України не порушують норми міжнародного гуманітарного права та відстежують та контролюють ситуацію.

Мінування Запорізької АЕС

Нагадаємо, ще 20 червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вибухівку встановили і на охолоджувачі енергоблоків станції.

Тоді він наголошував, що виведення з ладу ставка-охолоджувача призведе до значних проблем.

Вже за кілька днів президент України Володимир Зеленський зазначив, що СБУ та розвідка доповіли йому про підготовку росіянами теракту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

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