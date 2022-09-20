Росіяни можуть активізуватися на новому напрямку: карти боїв на ранок

Харківська область (лінія Вовчанськ-Куп'янськ-Ізюм-Лиман)

За даними карт, українські війська продовжують зміцнювати нову лінію фронту (зокрема, новітніми танками РФ, що підтверджує розгром противника на цьому напрямку) та позиції на східному березі річки Оскіл.

Крім того, наші бійці продовжують обмежені та локалізовані операції з перетину річки та загрожують російським позиціям на протилежному березі.

За даними аналітиків, що українські сили продовжують наступати лінією Ліман-Ямпіль-Білогорівка, остання з яких була відбита у росіян, що підтверджується кадрами геолокації.

Донбас

На Донбасі, який є головною ціллю росіян, ворог продовжує наземні атаки на південь від Бахмуту. Тим часом як українські війська продовжують їх відбивати. Зазначено, що на цьому напрямі залучені як регулярні війська так, і найманці групи ПВК "Вагнер".

Аналітики звернули увагу на те, що серед росіян з'явилася інформація про нібито контрнаступальні дії ЗСУ на південний захід від Донецька, що неподалік кордону зі східною Запорізькою областю.

ISW пояснює, що не може самостійно підтвердити ці спростувати заяви, але "зростаюче занепокоєння російських джерел щодо українських дій може спонукати російські війська перерозподілити сили в цей район".

Південь

Українське командування продовжує оперативну тишу щодо ходу операцій ЗСУ на південному напрямку, але відмічається, що російські війська продовжують зусилля щодо покращення своїх оборонних позицій.

Російські війська продовжують перешкоджати діям ЗСУ, ведучи обстріли з РСЗВ та важкої артилерії: також під вогнем цивільні об'єкти.

Тим часом як наші бійці продовжують завдавати ударів по складах та логістиці ворога на окупованій території.

Зокрема, влучання були зафіксовані в Херсонській області та самому Херсоні, а також у Миколаївській області.

Визначаються три напрямки військової активності: на північний захід від Херсона, біля українського плацдарму через річку Інгулець та на півночі Херсонської області неподалік від Ольгіне.

При цьому в районі Архангельського на півночі Херсонської області діють російські розвідгрупи - їхню атаку відбили.