Росіяни могли тимчасово залишити Роботине: карти боїв ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські війська продовжували наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і, як повідомляється, просунулися 18 серпня. Український Генштаб повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні операції поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська), Кислівки (20 км на південний схід від Куп’янська) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Голова Луганської області Артем Лисогор повідомив, що 17 серпня російські війська безуспішно намагалися просунутися в бік Білогорівки, а для зондування української оборони на цій ділянці фронту російські війська використовують нашвидкуруч підготовлені підрозділи "Шторм З", укомплектовані засудженими.

Колишній речник так званої "ДНР" Едуард Басурін стверджував, що російські війська 18 серпня просунулися вздовж лінії Синьківка-Іванівка (до 20 км на південний схід від Куп’янська) і в напрямку Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська). Російський військовий блогер стверджував, що російські війська контролюють Першотравневе (21 км на схід від Куп’янська) і продовжують наступ у цьому районі. Інший російський "воєнкор" заявив, що російські війська продовжували наступальні дії під Синьківкою.

Українські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не просунулися 18 серпня. Представник МО РФ і Західного угруповання військ РФ Ярослав Якимкін заявив, що українські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки, Вільшани (15 км на північний схід від Куп’янська), урочища Маньківка (приблизно 15 км на схід від Куп’янська), Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового), Берестового Харківської області (20 км на північний захід від Сватового), Григорівки (11 км на південь від Кремінної), Діброви (7 км на південний захід від Кремінної), Берестового (30 км на південь від Кремінної).

Російські військові блогери стверджували 17 і 18 серпня, що українські сили безуспішно атакували район Серебрянського лісу (10 км на південний захід від Кремінної), а українська піхота здійснила невдалі атаки поблизу Торського (15 км на захід від Кремінної).

Бої на Донбасі

18 серпня українські війська продовжували наступ у районі Бахмута, але не просувалися. Український Генштаб повідомив, що українські війська продовжили наступальні дії на південь від Бахмута та закріпилися на нових позиціях. Російські джерела стверджували, що російські сили відбили атаку української бронетехніки за підтримки артилерії поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Пов’язаний з Кремлем російський військовий блогер заявив, що ситуація на південному фланзі Бахмута залишається напруженою, незважаючи на загальне зниження інтенсивності бойових дій у цьому районі.

Російські війська здійснили наземні атаки поблизу Бахмута 18 серпня, але не зробили жодного заявленого чи підтвердженого просування. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції на північний захід від Дубово-Василівки (6 км на північний захід від Бахмута), а також поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Білої Гори (12 км на південний захід від Бахмута).

Російські джерела стверджували, що російські війська безуспішно контратакували з Дубово-Василівки в напрямку Богданівки. Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що підрозділи чеченського спецназу "Ахмат" продовжують діяти на кліщіївському напрямку, і заявив, що російські війська повністю контролюють Кліщіївку. Міноборони Росії опублікувало кадри, на яких стверджується, що підрозділи російської 83-ї гвардійської десантно-штурмової бригади (ВДВ) діють поблизу Кліщіївки.

18 серпня українські війська продовжували наступальні дії вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але не робили жодних заявлених чи підтверджених наступань. Генштаб України повідомив, що українські сили продовжували відбивати наступ росіян біля Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька) та Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька). У Міноборони Росії заявили, що підрозділи російського Південного угруповання військ відбили українські атаки поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк 18 серпня, але не зробили жодного підтвердженого просування. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Кераміка (14 км на північний схід від Авдіївки) та на південний схід і схід від Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки).

Російські джерела стверджували, що 17 серпня російські війська проводили наступальні операції на північному фланзі Авдіївки в напрямку Кераміка, і стверджували, що російські війська захопили невизначені українські позиції в цьому районі.

"Південна вісь"

18 серпня Міноборони Росії заявило, що російські війська відбили українську атаку поблизу Микільського (27 км на південний захід від міста Донецьк) на заході Донецької області.

Українські війська продовжували наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області та просунулися 18 серпня. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 та 18 серпня, показують, що українські війська просувалися на південний схід від Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) вздовж траси T0518 (Велика Новосілка-Старомлинівка).

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська атакували поблизу Урожайного і просунулися до Керменчика (15 км на південний схід від Великої Новосілки). Російські "воєнкори" повідомляли про продовження бойових дій біля Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки), Урожайного та Завітного Бажання (12 км на південь від Великої Новосілки).

Повідомляється, що російські війська продовжували обмежені наступальні операції в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не просувалися 18 серпня. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Урожайного та Новодарівки (15 км на південний захід від Великої Новосілки).

Українські сили продовжували наступальні операції в районі західного кордону Запорізької області і, як повідомляється, просунулися 18 серпня. Деякі російські військові блогери стверджували, що українські сили просунулися в північному Роботиному (10 км на південь від Оріхова).

Один "воєнкор" заявив, що російські війська "тимчасово вийшли" з Роботиного, і стверджував, що бої тривають на південь від населеного пункту. Інші військові блогери стверджували, що російські сили відбили українські атаки і що українські сили не контролюють жодну частину Роботиного.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 і 18 серпня, показують, що українські війська зберігають позиції в північному Роботиному, незважаючи на твердження Росії про протилежне. Російські джерела також повідомляли про українські атаки поблизу Новопокровки (16 км на південний схід від Оріхова).

Український чиновник зазначив, що російська влада намагається компенсувати трафік і пошкодження мосту через Керченську протоку. Речник українського Південного оперативного командування капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що Керченський міст досі не може стабільно пропускати транспорт, і що російська влада підтримує спеціальні графіки та час від часу блокує автомобільний і залізничний рух через міст, щоб уникнути його перевантаження.

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