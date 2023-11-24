Росіяни могли обстріляти Чорнобаївку через анонс похорону військового, - ОВА

Він пояснив, що ще перед днем обстрілу сільська рада повідомила у мережі про те, що відбудеться прощання із загиблим військовим. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у переддень удару, звернувся до правоохоронців, щоб розслідувати цей інцидент. Тому у процедуру прощання внесли зміни.

"Всі ці дані передані до правоохоронних органів ще 22 листопада. Голова ОВА дав доручення письмове Михайлу Линецькому - це голова Херсонського району, щоб він провів службове розслідування стосовно цього випадку в Чорнобаївській сільській раді ще до обстрілу... У тому числі повідомлені правоохоронні органи, прокуратура, СБУ щодо цього випадку", - сказав Толоконніков.

За словами речника, росіяни вдарили не по тому місцю, де відбувався похорон. При цьому Толоконніков наголосив, що не можна остаточно стверджувати, що обстріл стався через анонс сільської ради.

"Сам обстріл був не по тому місцю, де саме планувався захід (поховання). Звичайно, ми не можемо цього відкидати, тому що це логічно", - додав він.

Обстріл Чорнобаївки

Нагадаємо, вчора, 23 листопада, російські загарбники вдарили по населеному пункту Чорнобаївка у Херсонській області. За попередніми даними, окупанти використали касетні снаряди.

Внаслідок атаки загинули троє осіб. За словами міністра внутрішніх справ, п'ятеро людей отримали поранення.