ua en ru
Пт, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни могли обстріляти Чорнобаївку через анонс похорону військового, - ОВА

Чорнобаївка, П'ятниця 24 листопада 2023 12:32
UA EN RU
Росіяни могли обстріляти Чорнобаївку через анонс похорону військового, - ОВА Фото: росіяни могли обстріляти Чорнобаївку через анонс похорону військового (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти могли ударити по Чорнобаївці у Херсонській області через анонс похорону військового. Керівництво області вже звернулося до правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова в ефірі "Радіо Свобода".

Він пояснив, що ще перед днем обстрілу сільська рада повідомила у мережі про те, що відбудеться прощання із загиблим військовим. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у переддень удару, звернувся до правоохоронців, щоб розслідувати цей інцидент. Тому у процедуру прощання внесли зміни.

"Всі ці дані передані до правоохоронних органів ще 22 листопада. Голова ОВА дав доручення письмове Михайлу Линецькому - це голова Херсонського району, щоб він провів службове розслідування стосовно цього випадку в Чорнобаївській сільській раді ще до обстрілу... У тому числі повідомлені правоохоронні органи, прокуратура, СБУ щодо цього випадку", - сказав Толоконніков.

За словами речника, росіяни вдарили не по тому місцю, де відбувався похорон. При цьому Толоконніков наголосив, що не можна остаточно стверджувати, що обстріл стався через анонс сільської ради.

"Сам обстріл був не по тому місцю, де саме планувався захід (поховання). Звичайно, ми не можемо цього відкидати, тому що це логічно", - додав він.

Обстріл Чорнобаївки

Нагадаємо, вчора, 23 листопада, російські загарбники вдарили по населеному пункту Чорнобаївка у Херсонській області. За попередніми даними, окупанти використали касетні снаряди.

Внаслідок атаки загинули троє осіб. За словами міністра внутрішніх справ, п'ятеро людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна в Україні Війна Росії проти України Чернобаевка
NEWS
Отримав повістку і відразу на фронт? У ЗСУ розвінчали головний міф щодо мобілізації
Отримав повістку і відразу на фронт? У ЗСУ розвінчали головний міф щодо мобілізації
DAILY
Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах