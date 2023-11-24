Россияне могли обстрелять Чернобаевку из-за анонса похорон военного, - ОВА

Российские оккупанты могли ударить по Чернобаевке в Херсонской области из-за анонса похорон военного. Руководство области уже обратилось к правоохранителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Херсонской ОВА Александра Толоконникова в эфире "Радио Свобода".

Он объяснил, что еще перед днем обстрела сельсовет сообщил в сети о том, что состоится прощание с погибшим военным. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин обратился к правоохранителям, чтобы расследовать этот инцидент. Поэтому в процедуру прощания были внесены изменения.

"Все эти данные переданы в правоохранительные органы еще 22 ноября. Глава ОВА дал поручение письменное Михаилу Линецкому - это глава Херсонского района, чтобы он провел служебное расследование в этом случае в Чернобаевском сельском совете еще до обстрела... В том числе уведомлены правоохранительные органы, прокуратура, СБУ по этому случаю", - сказал Толоконников.

По словам спикера, россияне ударили не по тому месту, где проходили похороны. При этом Толоконников подчеркнул, что нельзя окончательно утверждать, что обстрел произошел из-за анонса сельского совета.

"Сам обстрел был не по тому месту, где именно планировалось мероприятие (похорон). Конечно, мы не можем этого отвергать, потому что это логично", - добавил он.

Обстрел Чернобаевки

Напомним, вчера, 23 ноября, российские захватчики ударили по населенному пункту Чернобаевка в Херсонской области. По предварительным данным, оккупанты использовали кассетные снаряды.

В результате атаки погибли три человека. По словам министра внутренних дел, пять человек получили ранения.