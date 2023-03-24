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Росіяни з мінометів та артилерії гатили по Харківській області: атаковані будинки та електромережі

Фото: росіяни з мінометів та артилерії гатили по Харківській області (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують бити по прикордонних населених пунктах Харківської області. Зокрема, під ударом опинилися житлові будинки та електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог продовжує обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів", - розповів він.

Зокрема, за його словами, протягом минулої доби під вогнем окупантів були Куп'янськ, Гряниківка, Крохмальне, Стрілеча, Стариця, Вільхуватка та ін.

"У селах Морозова Долина та Басове Богодухівського району внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки, споруди фермерського господарства, лінії електропередач", - розповів Синєгубов, додавши, що обійшлося без постраждалих.

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