UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни в Мелітополі позбавили людей з інвалідністю частини пільг. Мер розповів деталі

Архівне фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни в тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) скоротили частину пільг для людей з інвалідністю. Загарбникам не вистачає грошей на місцеве населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мелітопольського міського голову Івана Федорова.

"В Запорізькій області завелися окупанти-чудотворці: позбавляють людей інвалідності. Звісно, тільки на папері", - йдеться у заяві.

За словами Федорова, мелітопольці, які мали третю і другу групи інвалідності, повідомляють, що на думку російських лікарів вони - здорові. А значить, не мають права на пільги та медичну допомогу.

"Головна складова такого "дива" -  відсутність коштів. Наступним "дивом" може стати різке зменшення категорій людей, що мають право на будь-які виплати", - додав мер міста.

На його думку, у Росії закінчуються кошти, тож економить вона на наших людях.

Життя на окупованих територіях

Центр національного спротиву повідомляв, що російські загарбники продовжують депортувати українських підлітків з тимчасово окупованих територій України до Росії. Вони вивезли дітей з психоневрологічного будинку-інтернату у тимчасово окупованій Херсонської області до Пензи, а саме до пансіону "Дім Вероніки".

Також Росія продовжує красти українське зерно. Аграріїв на тимчасово окупованих територіях змушують здавати врожаї, після чого їх вивозять до портів.

Вчора Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти в Луганській області вигадали новий спосіб, як змусити місцеве населення отримувати паспорти Російської Федерації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМелітопольЗапорожская областьВійна в Україні