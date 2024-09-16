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Росіяни майже в півтора рази посилили повітряну розвідку в Харківській області, - ЗСУ

Харківська область, Понеділок 16 вересня 2024 17:34
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Росіяни майже в півтора рази посилили повітряну розвідку в Харківській області, - ЗСУ Ілюстративне фото: росіяни активно застосовують розвідувальні дрони в Харківській області (t.me/milinua)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти значно посилили розвідку в Харківській області. Для цього вони використовують свої безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ОТУ "Харків" Віталія Саранцева в ефірі телемарафону.

"Повітряна розвідка противника посилилася приблизно на 40%. Він проводить її як вдень, так і вночі", - наголосив Саранцев.

За його словами, цілями росіян можуть бути:

  • виявлення підрозділів Сил оборони для подальшого вогневого ураження;
  • складання оптимального маршруту пересування для власного особового складу та техніки.

Також Саранцев уточнив, що за допомогою повітряної розвідки росіяни можуть намагатись знайти маршрути для логістики.

"Він намагається для себе вишукувати нові маршрути для проведення заходів логістичного забезпечення. Тому що наші FPV-дрони не дають спокійно жити, не дають спокійно переміщатися з якоюсь метою - чи то для штурмів, чи для доставки провіанту чи боєкомплекту на передові позиції", - розповів спікер ОТУ.

За його словами, вчора, 15 вересня, російські окупанти намагалися за допомогою автомобілів перекинути особовий склад у Вовчанськ, але по технікці було завдано удару. Автомобілі частково знищили разом з окупантами.

Що передувало

Нагадаємо, ще кілька днів тому Генштаб ЗСУ повідомляв про те, що росіяни намагалися штурмувати позиції українських захисників у районі Вовчанська.

Але їхні спроби наступу не досягли успіху - українські воїни змогли відбити ворожі атаки.

Також ми писали, що, за словами воїнів із підрозділу "Хартія", росіяни намагаються відбити втрачені позиції у Харківській області.

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Збройні сили України Вовчанськ Харків Війна в Україні Дрони
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