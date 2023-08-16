Росіяни не мають успіхів на Куп’янському напрямку, - ГУР

Операції, які проводять російські війська на Куп’янському напрямку, не мають стратегічного військового характеру. Вони здійснюють лише локалізовані напади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького.

"Куп’янський напрямок залишається одним з місць, де росіяни не перебувають у статичній обороні, а намагаються атакувати. Успіху тут московити не мають, але Кремль не полишає спроб досягти бодай мінімальних цілей розпочатої ним війни", - розповів Скібіцький.

За його словами, після півторарічної широкомасштабної агресії проти України РФ усе ще намагається досягти завдання-мінімуму - вийти на адміністративні кордони Донецької області.



"Утім нинішні дії армії держави-агресора на фронті позбавлені ознак стратегії. Операції, які здійснює Росія, не мають стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади", - зазначив представник ГУР.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що на сході фіксують зменшення кількості обстрілів та атак зі сторони росіян, оскільки ЗСУ потужно вдарили по загарбниках, коли вони активізувались на Куп'янському та Лиманському напрямку.

До того ж речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначав, що Україна перекинула резерви на Лимано-Куп'янський напрямок, щоб унеможливити рух загарбників.

За даними Генштабу, минулої доби на Куп'янському напрямку Збройні сили України відбили атаки російських військ у районі південно-східніше Вільшан та східніше Петропавлівки.