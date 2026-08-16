Росіяни масово виводять гроші з країни: у розвідці розкрили, чого вони бояться

Росіяни різко наростили перекази грошей на рахунки іноземних брокерів, намагаючись вивести частину капіталу з країни до того, як це може стати складніше. За даними розвідки, з грудня 2024 року по червень 2026 року домогосподарства РФ перевели нерезидентним брокерам майже 600 млрд рублів.

Ця сума перевищує обсяг аналогічних переказів за попередні сім років разом узятих.

Особливо помітно перекази зросли навесні 2026 року. У квітні-червні росіяни щомісяця переводили іноземним брокерам близько 42-45 млрд рублів, що еквівалентно понад 500 млн доларів.

За оцінкою СЗРУ, приблизно 40% цих коштів є фактичним виведенням грошей із Росії. Три чверті цієї суми припадає на так звані "паркувальні" рішення, коли брокерський рахунок фактично використовується замість валютного банківського рахунку.

Ще близько чверті переказів пов'язана з підготовкою до можливого переїзду за кордон.

Росіяни знову скуповують валюту

Паралельно населення РФ повернулося до активної купівлі готівкової іноземної валюти.

У червні чисті покупки валюти росіянами становили 54,9 млрд рублів. У травні показник досяг 52,2 млрд, а у квітні - 51,8 млрд рублів.

Таким чином, лише за три місяці росіяни придбали готівкової валюти майже на 159 млрд рублів. За даними розвідки, це рекордний показник із перших місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Водночас громадяни РФ почали активніше забирати гроші з банківських рахунків. За січень-липень із банківської системи Росії в готівку пішло близько 2 трлн рублів. Лише у липні населення зняло близько 620 млрд рублів.

Чого бояться росіяни

У СЗРУ пов'язують таку поведінку населення із санкціями та дедалі жорсткішим ставленням західних банків до російських грошей.

Додатковим фактором стало рішення ЄС наприкінці минулого року включити Росію до переліку країн із високими ризиками у сфері протидії відмиванню коштів.

Водночас росіяни побоюються можливого посилення внутрішнього режиму після виборів до Державної думи. Серед можливих сценаріїв називають запровадження воєнного стану або нову мобілізацію.

Поки що російські банки продовжують отримувати готівкові долари та євро через треті країни, попри санкції на прямі поставки американської та європейської валюти.

Однак ситуація може змінитися, якщо Конгрес США ухвалить нові жорсткі санкції проти Росії. У такому разі один із каналів постачання готівкової валюти може бути перекритий.

Це може призвести до дефіциту готівкової валюти на російському ринку, після чого Центральному банку РФ доведеться обмежувати її продаж. Якщо аналогічні обмеження запровадить Європейський Союз, проблеми можуть виникнути і з доступністю євро.