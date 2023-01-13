Росіяни масовано обстріляли Курахове: є руйнування та поранений

Російські війська 13 січня завдали масованого удару по Кураховому (Донецька область). Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та поранено цивільного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Одна людина поранена внаслідок масованого обстрілу Курахово. У місті пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків та 4 багатоповерхівки, один із снарядів потрапив на територію комунального підприємства", - розповів він.
Фото: наслідки обстрілу Курахове 13 січня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Кириленко зазначив, що Курахове вже кілька тижнів залишається одним із тих міст, які найбільше страждають від російських атак.
Нагадаємо, російські війська минулої доби в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак загинули двоє цивільних, ще стільки ж отримали поранення.
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