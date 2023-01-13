Росіяни масовано обстріляли Курахове: є руйнування та поранений

"Одна людина поранена внаслідок масованого обстрілу Курахово. У місті пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків та 4 багатоповерхівки, один із снарядів потрапив на територію комунального підприємства", - розповів він.

Фото: наслідки обстрілу Курахове 13 січня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Кириленко зазначив, що Курахове вже кілька тижнів залишається одним із тих міст, які найбільше страждають від російських атак.