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Окупанти атакували Кривий Ріг "Шахедами": постраждали підприємство та будинки

Понеділок 03 березня 2025 00:09
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Окупанти атакували Кривий Ріг "Шахедами": постраждали підприємство та будинки Фото: служби вже працюють на місці (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 2 березня, російські окупанти атакували Кривій Ріг дронами. У місті є пошкодження і за попередніми даними, постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака і канал голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Росіяни атакували Кривий Ріг БпЛА. Попередньо, є постраждала. Пошкодження зафіксовані на одному з підприємств. Понівечені вікна в будинках. Всі необхідні служби на місці", - йдеться у повідомленні ОВА.

Вілкул уточнив, що ворог атакував місто ударними дронами типу "Шахед". Крім того, підтвердив, що у багатоповерхових будинках є пошкодження.

"Штаб допомоги людям (будматеріали, заяви на матеріальну допомогу від міста) розгортаємо в тій же школі, де минулі два рази, коли були ракетні удари. Місцеві зрозуміють. На зараз один постраждалий. Не важкий", - додав він.

Чергова атака РФ дронами по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі ворожі безпілотники знову атакують Україну. Зокрема, прильоти БпЛА було зафіксовано в Харкові. Щонайменше один безпілотник влучив у житловий будинок, внаслідок чого почалася пожежа, а кількість постраждалих зростає.

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