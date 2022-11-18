Россияне в Мариуполе могут снести старый район возле "Азовстали", - Андрющенко
Российские оккупанты собираются полностью снести почти всю старую часть Левобережного района возле разрушенного завода "Азовсталь".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Петра Андрющенко.
По его словам, масштаб сноса трудно оценить даже по количеству домов. Он также опубликовал карту района, который подлежит сносу.
Фото: оккупанты хотят снести район в Мариуполе (t.me/andriyshTime)
Красным отмечены кварталы, который полностью снесут. Оранжевым - почти полностью.
"Для оценки масштабов. Чтобы просто обойти по незамкнутому кругу маркированные кварталы (зеленая стрелка) взрослому человеку в нормальной физической форме нужно потратить не менее 25-30 минут в среднем темпе. В прогулочном - до 50 минут. Просто обойти", - добавил он.
Напомним, ранее начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что противник готовится к повторной битве за Мариуполь и уже стягивает к городу войска.
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