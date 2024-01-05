Росіяни на лівобережжі Дніпра відновили використання бронетехніки, - Гуменюк

Російські загарбники поновили застосування бронетехніки на лівобережжі Дніпра, хоча до цього вони на ній економили.

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"На лівому березі... вони (сили РФ, - ред.) наважились знову застосовувати техніку. До цього моменту вони все ж таки дуже на ній економили, оскільки втратили її досить багато", - заявила вона.

За її словами, українські військові зафіксували за минулу добу вже спроби росіян просувати диверсійні і штурмові групи за підтримки бронетехніки.

"Отже, очевидно, що їм вдалося підтягнути туди певні резерви... Вони мали досить суттєві втрати: проводячи 13-19 штурмів на добу, вони зазнавали втрат кожного разу", – зауважила Гуменюк.

Вона додала, що впродовж останніх трох днів фіксувалось по 8-9 штурмів з боку загарбників, а цієї доби - шість штурмів.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові відбили 32 атаки противника на Авдіївському напрямку, продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Авіація уразила чотири артилерійських засоби противника.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок 5 січня склали 790 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 363 070 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 дронів, 30 артсистем та 40 одиниць автотехніки.

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