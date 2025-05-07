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Росіяни кинулись у незвичний штурм під Покровськом: фінал потрапив на відео

Покровськ, Середа 07 травня 2025 14:31
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Росіяни кинулись у незвичний штурм під Покровськом: фінал потрапив на відео Фото: окупанти пішли у незвичний штурм на Покровському напрямку (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія не припиняє атаки позицій українських військ на Покровському напрямку. Цого разу вони пішли у незвичний штурм.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Спартан".

"Спартан" відбивав різні штурми ворога: піхотні, на бронетехніці, мотоциклах, багі. Проте цього разу росіяни здивували навіть нас", - йдеться у повідомленні.

Так, на Покровському напрямку окупанти, що зазнають шалених втрат, з безнадії вирішили підібратися до українських позицій водоймою.

"Водолазів-невдах "супроводжували" наші дрони. Тож цей тест із плавання окупанти провалили", - зазначили у Нацгвардії.

Ситуація на фронті

За добу, 6 травня, на фронті сталися 171 бойове зіткнення. ЗСУ уразили 17 важливих об'єктів окупантів.

Зокрема, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уражали 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

При цьому найбільше атак за добу було на Покровському напрямку. ЗСУ зупинили 77 атак районі понад 20 нселених пунктів на цій ділянці фронту.

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Російська Федерація Збройні сили України Покровськ Війна в Україні
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