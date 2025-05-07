Россияне бросились в необычный штурм под Покровском: финал попал на видео

Российская армия не прекращает атаки позиций украинских войск на Покровском направлении. На этот раз они пошли в необычный штурм.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Спартан ".

"Спартан" отражал различные штурмы врага: пехотные, на бронетехнике, мотоциклах, багги. Однако на этот раз россияне удивили даже нас", - говорится в сообщении.

Так, на Покровском направлении оккупанты, которые несут огромные потери, из безнадежности решили подобраться к украинским позициям по водоему.

"Водолазов-неудачников "сопровождали" наши дроны. Поэтому этот тест по плаванию оккупанты провалили", - отметили в Нацгвардии.