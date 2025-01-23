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Россияне интенсивно атакуют ВСУ под Покровском: что происходит на фронте

Четверг 23 января 2025 23:08
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Россияне интенсивно атакуют ВСУ под Покровском: что происходит на фронте Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте по состоянию на вечер 23 января произошло 119 боевых столкновений. Российские оккупанты интенсивно атакуют позиции украинских войск на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, противник нанес два ракетных и 55 авиационных ударов с применением пяти ракет и 86 КАБов, использовал для ударов 863 дрона-камикадзе и осуществил более 4400 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение с российскими захватчиками в районе Липцов.

На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Двуречной, Загрызово и Петропавловки, до сих пор продолжается боестолкновение.

Семь раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи Ямполовки, Новоегоровки, Зеленого Гая и Копанок.

На Северском направлении в районе Ивано-Дарьевки и Белогоровки наши защитники отбили два вражеских штурма.

На Краматорском направлении противник совершил два штурма позиций наших защитников. Вражеская активность оккупантов проявлялась в районе Часового Яра.

В районах Дилиевки, Крымского, Щербиновки и Торецка враг 12 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 63 наступательных действия.

Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Лисовка, Возрождение, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

За сегодняшний день на данном направлении ликвидировано 189 оккупантов, еще 190 ранены. Уничтожена одна боевая машина пехоты, девять единиц автомобильной и две единицы мототехники, пять средств РЭБ и восемь антенн БпЛА. Кроме того, были повреждены артиллерийская система и средство спутниковой связи противника.

Семь вражеских штурмов отбили наши защитники на Новопавловском направлении. Враг атаковал вблизи Новодаровки, Константинополя и Большой Новоселки.

На Приднепровском направлении враг совершил два штурмовых действия, которые успешно отбили наши защитники.

В Курской области украинские защитники отбили 12 атак захватнических войск, кроме этого враг нанес 24 авиационных удара, сбросив при этом 38 КАБов, совершил 358 обстрелов позиций наших войск и гражданской инфраструктуры на территории России.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 825 тысячи военных.

В частности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1340 человек.

Также вчера украинские воины уничтожили 6 танков, 12 боевых бронированных машин, 62 артиллерийские системы, 72 БПЛА оперативно-тактического уровня и другую технику врага.

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