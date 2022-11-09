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Росіяни хочуть ввести "візовий режим" між окупованими територіями та Україною

Фото: щоб потрапити на тимчасово окуповану територію України, українці повинні мати спеціальну перепустку (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Росія з наступного року планує запровадити так званий "візовий режим" між окупованими та підконтрольними українській владі територіями України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Новий пропускний режим окупанти планують запровадити з 1 січня 2023 року. Однак фактично він вже діє, повідомляє ЦНС, оскільки російські військові наразі самі вирішують, кого пропускати, а кого - ні, вважаючи тих чи інших мешканців “нелояльними”.

Центр підкреслює, що насправді таких людей більшість, тому що окупантам потрібна заборона на повернення, аби припинити відтік людей. Крім того, за повідомленням ЦНС, саме таким чином загарбники підвищують для місцевих мешканців ставку за виїзд, погрожуючи тим, що людина вже ніколи не побачить близьких і рідний населений пункт.

"Водночас росіяни фактично не випускають українців з тимчасово окупованих територій на вільні території. Виїзд можливий лише за наявності перепустки, яку видають окупанти. Тому фактично росіяни перетворили регіон на в’язницю", - підкреслює ЦНС.

При цьому Центр національного спротиву зауважує, що ЗСУ для перетину "кордону" віза не потрібна.

Днями російські військові на блокпосту в окупованій Василівці Запорізької області заявили, що з 1 січня 2023 року на захоплену частину регіону пускатимуть лише за візами.

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