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Росіяни хочуть вивезти у Москву українських вчителів, щоб навчити їх пропаганді, - ЦНС

Фото: росіяни хочуть вивезти у Москву українських вчителів, щоб навчити їх пропаганді (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіяни планують провести у жовтні у Москві навчання для вчителів. Їм будуть розповідати про те, як вчити дітей на окупованих українських територіях пропаганді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.

За даними ЦНС, окупанти планують відвезти близько 3000 педагогів з окупованих територій для участі в пропагандистському форумі. Захід організовує російське міністерство просвіти.

На форумі також заплановано виступ російського диктатора Володимира Путіна та інших російських пропагандистів. Також учасники форму будуть отримувати методички з "патріотичного виховання молоді".

У ЦНС зауважили, що Росія на окупованих територіях веде ціленаправлену політику знищення самоідентифікації цілого покоління українців. Це є ознакою геноциду згідно з міжнародним правом. Відтак кожен дотичний до цього процесу понесе відповідальність за свої злочини після звільнення територій.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові вже близько двох місяців ведуть контрнаступ на фронті в Україні. За цей час вдалося звільнити кілька населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях та частину території, які були окуповані з 2014 року.

При цьому, як уточнюють в Інституті вивчення війни, удари ЗСУ по критичних російських об'єктах наземних комунікацій, зокрема по мостах в окупованому Криму, є частиною кампанії ЗСУ з перехоплення, спрямованої на створення умов для майбутніх етапів контрнаступу.

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