Росіяни з "Градів" і артилерії обстріляли магазин у Нікополі: є постраждалі

"Сьогодні російська армія вже двічі вгатила по Нікополю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти атакували місто з артилерії та "Градів".

Постраждалі та руйнування

За словами глави області, постраждали три людини.

Фото: Наслідки обстрілу Нікополя (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Це чоловіки 24, 47 і 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Всі в лікарні в стані середньої тяжкості", - пише Лисак.

Також руйнувань зазнали магазин, приватне та харчове підприємства. Зачепило й навчальний заклад, п’ятиповерхівку, господарські споруди та автомобіль.

Ситуація в Дніпропетровській області

Російські терористи майже щодня завдають ударів по Дніпропетровській області з іншого берега річки Дніпро.

Найчастіше під обстріли потрапляє Нікополь та район. Внаслідок обстрілів важкою артилерією шкоди та руйнування зазнають будинки та інфраструктура регіону.

Нещодавно в результаті ворожої атаки по Нікополю постраждали двоє людей. Крім того, через обстріл було пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль, гараж та лінії електропередач.