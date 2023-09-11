UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни з "Градів" і артилерії обстріляли магазин у Нікополі: є постраждалі

Фото: Ілюстративне фото (flickr com Ministry of Defense of Ukraine)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 11 вересня, з "Градів" і артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Сьогодні російська армія вже двічі вгатила по Нікополю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти атакували місто з артилерії та "Градів". 

Постраждалі та руйнування

За словами глави області, постраждали три людини.

Фото: Наслідки обстрілу Нікополя (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Це чоловіки 24, 47 і 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Всі в лікарні в стані середньої тяжкості", - пише Лисак.

Також руйнувань зазнали магазин, приватне та харчове підприємства. Зачепило й навчальний заклад, п’ятиповерхівку, господарські споруди та автомобіль.

Ситуація в Дніпропетровській області

Російські терористи майже щодня завдають ударів по Дніпропетровській області з іншого берега річки Дніпро.

Найчастіше під обстріли потрапляє Нікополь та район. Внаслідок обстрілів важкою артилерією шкоди та руйнування зазнають будинки та інфраструктура регіону.

Нещодавно в результаті ворожої атаки по Нікополю постраждали двоє людей. Крім того, через обстріл було пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль, гараж та лінії електропередач.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНікопольДніпропетровська областьВійна в Україні